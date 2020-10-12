Ученые обнаружили "блокирующие" коронавирус свойства перца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Группа ученых из департамента физики Индийского технологического института пришли к выводу, что вещество пиперин, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей коронавируса, которое отвечает за размножение и проникновение в организм человека. Исследователям удалось обнаружить эту необычную способность продукта с с помощью компьютерного моделирования.

Тем временем, российские специалисты уже оценили исследование коллег. Как пояснил "Известиям" заместитель завлабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, подобный механизм вполне может работать даже в жизни. Однако для этого требуется подтверждение при помощи реальных экспериментов.