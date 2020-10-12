Депутат Рады раскрыл, до чего "докатился" Зеленский Фото: REUTERS

Депутат Рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович жестко раскритиковал решение Киева об отмене местных выборов на востоке страны.

По его мнению, жителей Донецкой и Луганской областей имели точно такое же право, как и все остальные граждане государства принять участие в президентских выборах при предыдущем главе Украины Петре Порошенко, а также и на последнем голосовании в парламент.

- Что же такое ухудшилось в жизни нашей страны за год, что людям голосовать нельзя? Потому что они настроены против Зеленского? И вот до этого докатился этот народный президент? Стыдно и горько! - сказал Рабинович, выступая в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, ранее стало известно, что по решению Парламента Украины 25 октября 2020 года состоятся очередные местные выборы. Однако они не коснутся неподконтрольной Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.