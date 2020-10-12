Умерла Маргарет Нолан, актриса из фильма "Голдфингер"

Умерла Маргарет Нолан. Фото: скрин из фильма

В возрасте 76 лет умерла знаменитая британская актриса Маргарет Нолан, известная по роли в фильме "Голдфингер", где она сыграла массажистку Динк. О кончине кинозвезды сообщил на странице в Твиттере британский режиссер Эдгар Райт.

Тем временем, издание The Mirror уточняет, что сын актрисы, Оскар Дикс, подтвердил информацию о кончине матери. Ее не стало 5 октября.

Коллега Нолан, Эдгар Райт, также назвал ее великолепной и перечислил ее наиболее известные проекты. Среди них - знаменита роль Маргарет в эпизоде в третьем фильме про Бонда. Кроме этого, ей удалось стать моделью для образа «золотой девушки» в заставке шпионского боевика.

Напомним, свой творческий путь Нолан начала еще в 1960-х годах. Тогда она работала манекенщицей и фотомоделью. До этого она даже снималась в откровенных фотосессиях, используя псевдоним Вики Кеннеди. однако эту работу она прекратила, как только получила первое приглашение на кинопробы.