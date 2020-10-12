В Госдуме родителям школьников предложили платить пособие из-за внеплановых каникул Фото: Артем КИЛЬКИН

С Государственной думе предложили доплачивать родителям российских школьников за внеплановые за каникулы из-за коронавируса.

Отмечается, что если ребенку еще не исполнилось 14 лет и он уходит на внеплановые каникулы, то одному из родителей предоставить пособие по временной нетрудоспособности. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от ЛДПР, сообщает телеканал "360".

Парламентарии уже направили в правительство инициативу об изменении федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Этот документ подложено дополнить новым пунктом - о введении «дополнительных каникул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой».

Предполагается, что данное пособие необходимо выплачивать на протяжении всех карантинных каникул. В пояснительной записке объясняется это тем, что родители зачастую «вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности» во время внеплановых каникул, а договориться об уходе в оплачиваемый работодателем отпуск далеко не всегда поулчается.