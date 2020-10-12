Последние новости на утро 12 октября 2020: Названы сроки выхода на плато по COVID-19

Названы сроки выхода на плато по COVID-19 Фото: Александр ГЛУЗ

Последние новости на утро 12 октября 2020 года: Россия, скорее всего, сможет выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в течение ближайших 10-20 дней, но вряд ли позднее этого периода. Об этом рассказала замдиректор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

- Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, поскольку многие ограничительные меры были уже введены еще в сентябре - начале октября, - заявила Пшеничная РИА Новости, отметил, что россияне стали с большим пониманием относиться с необходимости соблюдении мер профилактики.

Тем временем, актуальные во время пандемии коронавируса товары могут включить в потребительскую корзину. Определенная часть из них имеет непосредственную связь с эпидемией коронавируса. Речь, в частности, идет об антисептиках для рук, гелях для душа и дезинфицирующих средствах.

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