Эксперт рассказал, через сколько надо менять смартфон на новый

В среднем человек меняет смартфон раз в три года, чаще всего из-за нарушений работы аккумулятора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство современных смартфонов не служат дольше трёх лет. В первую очередь у них появляются проблемы с аккумулятором, рассказал руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Специалист также отметил, что среднестатистический пользователь покупает новый смартфон не чаще чем раз в три года, потому что новые модели похожи на предыдущие, и подтолкнуть человека на замену телефона уже не так просто.

- Сейчас цикл replacement, то есть тот срок, пока мы пользуемся одним смартфоном, быстро приближается к трем годам. Это рекорд, такого никогда не было. По сути, смартфоны по восприятию покупателей приближаются к бытовой технике, которую мы меняем, когда ломается старая, а не когда выходит новая с новыми функциями. Покупатели перестали обращать внимание на характеристики и дизайн. Для них всё стало одинаковым, - рассказал Рябинин в интервью радио Sputnik.