Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Специалисты назвали восемь продуктов, ускоряющих старение

Ухудшить состояние кожи может даже неправильно приготовленное на углях мясо
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Названы восемь продуктов, ускоряющих старение

Названы восемь продуктов, ускоряющих старение

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкое издание Sabah опубликовало список продуктов, ускоряющих старение кожи и организма в целом.

Авторы материала рассказали, что употребление сахара способствует повреждению липидов и белка, а следовательно приводит к снижению упругости кожи и развитию морщин.

Трансжиры, содержащиеся в фастфуде, маргарине и жареной еде, создают риск развития сердечных заболеваний и наносят вред кровеносным сосудам, а также снижают скорость кровотока в кожных покровах.

Колбаса, сосиски и другое переработанное мясо, а также соль и кофе провоцируют обезвоживание, которое приводит к старению кожи. Кроме того, они снижают количество витамина С в организме, важного для образования коллагена.

Также клетки кожи способен повредить жареный картофель.

Ускорить старение из-за расширения сосудов способна пряная пища. Частое потребление специй может также вызвать аллергические реакции и вздутие живота или постоянное покраснение.

В публикации также рекомендовано не есть мясо, приготовленное на углях, если оно уже подгорело.