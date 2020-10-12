В палаты тяжелобольных и инвалидов предложили поставить камеры Фото: REUTERS

В Госдуме предложили оборудовать палаты инвалидов и тяжелобольных пациентов видеокамерами. Помимо фиксирующих видеоустройств, в палатах целесообразно установить кнопки экстренного вызова. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, свое предложение он отправил главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Депутат отмечает, что часто фиксируются случаи, когда тяжелобольные люди не могут вызвать персонал из-за отсутствия таких кнопок.

- Прошу вас рассмотреть возможность установки в больницах и госпиталях кнопок экстренного вызова медперсонала, а также возможность установки камер видеонаблюдения в больничных палатах таких медицинских учреждений, — цитирует RT текст обращения.

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