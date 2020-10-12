Новые случаи заражения коронавирусом в России на 12 октября 2020: выявлено 13 592 заболевших

В России за сутки зафиксировано 125 летальных исходов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 13 592 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в стране достигло 1 312 310 случаев. В оперштабе также сообщили, что новые заражённые выявлены в 84 регионах России из 85. Бессимптомно переносят заболевание 26,2% из них.

За сутки полностью выздоровели 3 793 человека, а всего за время эпидемии российские врачи смогли вылечить уже 1 024 235 человек.

Больше всего заражённых зафиксировано за прошедшие сутки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Архангельской, Свердловской, Воронежской и Кемеровской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Также более ста заражённых за сутки выявлено в Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, в Волгоградской, Иркутской, Кировской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Томской, Тюменской и Ульяновской областях, в республиках Коми, Крым, Удмуртия и Якутия, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Скончались за сутки 125 человек, число жертв коронавируса а в России достигло 22 722 человек.