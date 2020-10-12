Актрису сериала «Глухарь» обокрали в ТЦ «Авиапарк» в Москве

Актрису сериала «Глухарь» Марию Болтневу обокрали в московском торговом центре. 10 октября знаменитость вместе с детьми приехала на шоппинг в ТЦ «Авиапарк» на Ходынском бульваре.

Пару часов семья ходила по магазинам, а когда собрались домой, то не обнаружили самокатов.

- Вышли и не увидели двух самокатов, пристегнутых к моему велику и третьему самокату. Каждый стоил девять тысяч. Они детские трюковые, - рассказала актриса Пятому каналу.

Она призналась, что дети очень расстроились из-за происшествия. Самокаты подарили им на день рождения в прошлом году.

Прибывшие на место происшествия полицейские составили протокол о краже, но найти похитителей по горячим следам не удалось. Очевидцев происшествия тоже не оказалось.

Актриса предположила, что в спешке могла плохо закрепить замки на самокатах, поэтому преступники с легкостью отцепили их от велосипеда. Третий самокат и сам велосипед не тронули, там замок не подвел.

Кража сильно ударила по кошельку Марии. В разгар пандемии у актрисы возникли проблемы с работой. Сможет ли она в ближайшее время восполнить наследникам потерю, вопрос открытый.

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