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Политика

Кудрин рассказал, что на него подготовили покушение, когда он был министром финансов

Глава Счётной палаты также сообщил, что ФСО узнала подробный план готовящегося преступления
Ася КУЗНЕЦОВА
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Алексей Кудрин рассказал о предотвращенном покушении на его жизнь

Алексей Кудрин рассказал о предотвращенном покушении на его жизнь

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в середине 2000-х годов на него готовили покушение.

- Пока был вице-премьером, практически не пользовался [охраной], за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение, - рассказал Кудрин в интервью ТАСС.

Он также поделился, что всё происходило в 2005 - 2006 годах. Тогда президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе охране приставить к вице-премьеру своих сотрудников.

Кудрин отметил, что причиной подготовки покушения стал его отказ в льготах для частного предприятия, получившего ранее деньги из госбюджета и отказавшейся возвращать их. Он добавил, что эта версия не доказана.