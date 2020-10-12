Кудрин рассказал, что на него подготовили покушение, когда он был министром финансов

Алексей Кудрин рассказал о предотвращенном покушении на его жизнь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в середине 2000-х годов на него готовили покушение.

- Пока был вице-премьером, практически не пользовался [охраной], за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение, - рассказал Кудрин в интервью ТАСС.

Он также поделился, что всё происходило в 2005 - 2006 годах. Тогда президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе охране приставить к вице-премьеру своих сотрудников.

Кудрин отметил, что причиной подготовки покушения стал его отказ в льготах для частного предприятия, получившего ранее деньги из госбюджета и отказавшейся возвращать их. Он добавил, что эта версия не доказана.