Кудрин предложил увеличить расходы бюджета на 0,5% ВВП

Алексей Кудрин - глава Счетной палаты РФ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Общий уровень расходов федерального бюджета в ближайшие 3 года мог бы быть выше минимум на 0,5% ВВП или 500 млрд рублей. Об этом в понедельник, 12 октября, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он также отметил, что объем господдержки населения и бизнеса во время пандемии мог бы быть на 2% ВВП выше.

"Безусловно, сейчас сложное время для экономики, но, повторяю, у нас накоплены неплохие ресурсы. И есть запас заимствования. Я бы шел этим путем. Это касается и помощи государства населению и бизнесу во время пандемии. Процент поддержки у нас составил около 3,9% ВВП, включая гарантии и налоговые льготы. Думаю, могли бы иметь выше процента на полтора-два ВВП. Справились бы без особых сложностей. Абсолютно достойно и восполнимо, сообразно и пропорционально к кризису", - сообщил Кудрин в интервью ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, согласно проекту на 2021-2023 годы, бюджет РФ сохранит ориентир на достижение национальных целей развития, предусмотренных в национальных проектах. Также известно, что расходы в 2021 году составят 21,52 трлн рублей, в 2022 году - 21,88 трлн рублей, в 2023 году - 23,67 трлн рублей