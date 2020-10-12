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Общество

Регионы Дальнего Востока создадут собственную авиакомпанию

«Тайга» имеет особое значение для Сахалинской области
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Руководство регионов Дальнего Востока подписало протокол об организации новой авиакомпании. Утверждена дорожная карта и ведется подготовка к подписанию основного соглашения. Финансовую модель объединения изучает Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации. Детали уже проделанной и планируемой работы обсудили на встрече в Москве министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Глава региона проинформировал руководителя федерального ведомства о проводимой работе в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина по созданию дальневосточной авиакомпании.

По словам Валерия Лимаренко, авиация имеет особое значение для Сахалинской области – единственного в стране островного региона. С появлением нового авиаобъединения Сахалин и Курилы получат дополнительные возможности для повышения транспортной доступности. Для областных властей – это приоритетный вопрос.

Дальневосточная авиакомпания на первом этапе будет иметь организационно-правовую форму – Союз региональных перевозчиков. Стратегическая цель – обеспечить транспортную доступность областей Дальнего Востока с учетом их потребностей. Уже проработана перспективная маршрутная сеть, которая включает более 500 социально значимых направлений для связи более чем с 400 населенными пунктами макрорегиона. Для пассажиров планируется подготовить удобное расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и небольшим временем ожидания рейсов.

Дальневосточная авиакомпания будет работать на основе единых стандартов обслуживания пассажиров и безопасности полетов. Все авиаперевозчики, вошедшие в Союз, будут летать под единым брендом «Тайга». Опора на долгосрочную стратегию развития авиаперевозок позволит решать вопросы обновления парка воздушных судов за счет российского авиапрома.