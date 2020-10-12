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Политика

Лавров оценил соблюдение перемирия в Карабахе

Глава МИД России надеется, что контакты Москвы с Ереваном и Баку помогут обеспечить прекращение огня
Ася КУЗНЕЦОВА
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Лавров рассчитывает, что контакты России с Ереваном и Баку, в том числе по линии военных, позволят обеспечить прекращение огня в Карабахе

Лавров рассчитывает, что контакты России с Ереваном и Баку, в том числе по линии военных, позволят обеспечить прекращение огня в Карабахе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Договорённость о прекращении огня в Карабахе соблюдается не в полной мере, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также отметил, что на линии соприкосновения продолжаются боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Сергей Лавров при этом заявил о своей надежде на то, что переговоры российской стороны с Ереваном и Баку помогут обеспечить прекращение огня в Карабахе.