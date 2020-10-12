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Экономика

Минфин предлагает продлить льготную ипотеку до конца 2021 года

Ранее сообщалось, что правительство выделит на снижение ставки 12 млрд рублей
Дарья Казакова
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Минфин России предложил правительству страны продлить льготную ипотеку

Минфин России предложил правительству страны продлить льготную ипотеку

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минфин России предложил правительству страны продлить льготную ипотеку на новостройки по ставке не более 6,5% до 31 декабря. Соответствующее постановление было опубликовано на портале нормативных правовых актов.

"Проект постановления <...> подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования граждан Российской Федерации по ставке 6,5 % годовых <...> на период до 31 декабря 2021 года", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Сумму кредитов, которую могут выдавать банки по этой программе, согласно документу, предлагается увеличить с 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, программа льготной ипотеки на покупку новостройки начала действовать в конце апреля 2020 года. По ней можно получить кредит по ставке не выше 6,5% годовых. При этом нововведение рассчитано на всех, кто планирует покупать жилье в новом доме, а не только на отдельные социальные категории населения. Отметим, что в 2021 году правительство планировало выделить на снижение ставки по ипотеке 12 млрд рублей. В предварительной, июньской, версии общенационального плана развития экономики на те же меры отводилось 5 млрд рублей.