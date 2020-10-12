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Почему нельзя запивать еду водой, объяснила диетолог

Специалист советует пить воду нужно за 30 минут до еды
Елена АКИМОВА
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Почему нельзя записать еду водой, объяснила диетолог

Почему нельзя записать еду водой, объяснила диетолог

Фото: Александр ГЛУЗ

Врач-диетолог объяснила, почему опасно пить воду во время еды. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Инна Кононенко советует употреблять воду за полчаса до приема пищи, тогда организму будет только польза.

Жидкость обеспечивает полноценное функционирование организма, доставляет к клеткам кислород и питательные вещества, помогает перерабатывать пищу, выводит токсины.

Но совместное потребление воды и продуктов питания может быть вредно. Природой заложено, что во время процесса жевания у человека выделяется слюна. В ее составе имеются пищеварительные ферменты, которые расщепляют углеводы и вещества, убивают патогенные бактерии, опасные для организма.

- Если запивать еду водой, то человек быстро проглатывает пищу, не разжевывая ее. Желудок получает дополнительную нагрузку, а слюна перестает выполнять свои функции,- отметила врач в беседе с Пятым каналом.

Если нестерпимо хочется воды, то можно сделать глоток, когда пища уже прожевана и проглочена. В этом случае вода в желудке не будет пересекаться с пищей.

- Жидкость пройдет по малой кривизне желудка, а пища находится в большой кривизне желудка, — объяснила врач-диетолог.

Кстати, к воде есть свои требования. Она должна быть не кипяченая, а щелочная вода, то есть жидкость с добавлением метабиотиков — «удобрений» для роста нормальной микрофлоры.

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