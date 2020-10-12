Все 40 тысяч добровольцев получат прививку вакцины "Спутник V" к концу января

Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершатся в конце июля-начале августа 2021 г. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние добровольцы из 40 тыс. человек, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V", могут быть привиты к концу января 2021 года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Сейчас первые 10 тыс. [добровольцев] получили за месяц. Я думаю, к концу января всех привьем по первому и по второму разу, а потом отсчитайте еще полгода от этого момента, это получается конец июля - начало августа, - закончатся [исследования] и будут результаты статистически обработанные за полгода", - отметил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, российская вакцина против коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа. Это первый препарат против новой инфекции, его разработкой занимался Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Третья стадия исследований вакцины началась 9 сентября в Москве. Всего в программе исследований примут участие 40 тысяч человек.