Путин поздравил Рахмона с победой на президентских выборах в Таджикистане

В понедельник, 12 октября, стали известны результаты выборов президента Таджикистана. Российский лидер Владимир Путин поздравил Эмомали Рахмона с победой. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

В понедельник, 12 октября, стали известны результаты выборов президента Таджикистана. Российский лидер Владимир Путин поздравил Эмомали Рахмона с победой.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эмомали Рахмону по случаю убедительной победы на президентских выборах", - говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин подчеркнул важность стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном. Российский лидер подтвердил настрое на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей на благо дружественных народов, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии, сообщает сайт администрации президента.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, правящий с 1992 года третий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на президентских выборах с 90,92% голосов. Центральная избирательная комиссия Таджикистана также сообщила, что явка на выборы составила 85,39%.