В Совфеде отреагировали на продление санкций из-за отравления Скрипалей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на продление санкций, которые были введены после отравления Скрипалей. Совет ЕС принял решение сохранить введенные меры до 16 октября 2021 года. Под рестрикции за «применение химического оружия» попали, в том числе четверо россиян.

По мнению сенатора, данное решение «абсолютно незаконное, потому что основано непонятно на чём».

- Не было ни решения суда, не было никаких документальных данных, взяли и обвинили Россию в том, что она не могла совершить даже теоретически, - отметил Джабаров в беседе с Rt.

Он подчеркнул, что химическое оружие в нашей стране давно уничтожено, этот факт был признан ОЗХО.

- Нам не дали никаких результатов обследования и, главное, нам не предъявили Скрипалей, они пропали... Та же самая история сейчас развивается с Навальным, — пояснил Джабаров.

Политик отмечает, что в мире пытаются любой ценой наказать Россию, хотя наша страна проводит абсолютно миролюбивую политику, пишет газета "Известия".

4 марта 2018 года начался самый громкий шпионский скандал современности. 66-летний Сергей Скрипаль, работавший на спецслужбы сразу нескольких государств, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери, где старый разведчик жил с конца с нулевых. Официальный Лондон немедленно обвинил в «отравлении» Россию, выслал десятки наших дипломатов, усилил санкции.