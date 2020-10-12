Продолжается выплата пособий малоимущим и многодетным семьям Чувашии на подготовку к школе

В настоящий момент уже на 11700 детей из малоимущих семей выплачено по 5 тысяч рублей. С учетом количества обратившихся единовременная выплата будет предоставлена в отношении 15900 детей.

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова на еженедельном совещании у Главы Чувашии Олега Николаева сообщила, как выполняется его распоряжение. Министр Елизарова пояснила, что выплаты, начатые во второй декаде августа, еще не закончены. Заявления принимались с 10 августа до 1 октября 2020 года. Около 2200 из них остаются пока в работе. И это означает, что в самое ближайшее время семьи получат необходимую помощь, как и все остальные в аналогичной ситуации. Средства для этого есть. На осуществление этой меры поддержки в республиканском бюджете предусмотрено более 79 млн рублей.