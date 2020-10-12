Россия высылает двух болгарских дипломатов из-за ситуации с торгпредством

Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин в понедельник был вызван в МИД РФ в связи с высылкой сотрудников российского торгпредства из Софии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия высылает двух болгарских дипломатов после того, как Болгария объявила персонами нон грата двух сотрудников российского торгового представительства.

- Двенадцатого октября посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве "persona non grata", - сказано в заявлении Министерства иностранных дел России.

В сообщении МИДа также сказано, что высылка болгарских послов стала ответной мерой на поведение Болгарии в адрес российских дипломатов.

В понедельник, 12 октября, посла Болгарии в Москве Атанаса Крыстина вызвали в МИД России из-за высылки российских дипломатов. Он покинул министерство через полчаса, отказавшись комментировать переговоры.

О своём сожалении по поводу высылки дипломатов заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.