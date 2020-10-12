На Михаила Саакашвили напали в Афинах

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Афинах избили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Уточняется, что политик приехал на встречу с грузинскими эмигрантами. Возле здания, где должно было состояться мероприятие, на Саакашвили набросился молодой человек в капюшоне и несколько раз ударил его по голове.

Как уточняет zougla.gr, митинг из-за визита Саакашвили в Грецию в воскресенье, 9 октября, устроила грузинская диаспора. Перед кинотеатром "Европа", в котором выступал бывший лидер Грузии, пришли как его сторонники, так и противники. При этом ранее Саакашвили утверждал, что его предупреждали о том, что не стоит приезжать в Грецию.

"Несколько человек в масках по-воровски подкрались к нам и попытались напасть. Греческий спецназ использовал слезоточивый газ, и несколько женщин, находящиеся в большой массе людей, пострадали. Хочу обратиться к Иванишвили и "Кала": вам больше ничего не осталось сделать? Вам это не поможет", — заявил Михаил Саакашвили в эфире Mtavari.

Уточняется, что в результате инцидента помимо Саакашвили пострадали еще несколько человек. При этом сам политик, несмотря на случившееся, смог встретиться с эмигрантами.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год. Он покинул страну сразу после инаугурации Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремному заключению.

Весной 2015-го на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже через полтора года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.

Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну. На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как новый президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства. Сейчас политик возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ Украины.