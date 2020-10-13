На курорты со скидкой: в Краснодарском крае открывается программа «Южная здравница»

Отдохнуть в Краснодарском крае можно и по коротким путевкам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У жителей России появилась возможность отдохнуть на курортах Краснодарского края по специальным ценам. С 15 октября в регионе стартует программа «Южная здравница», которая ориентирована на привлечение туристов в межсезонье и будет действовать до 1 мая 2021 года.

Стоимость туров зависит от уровня предприятия, выбранной программы по лечению и оздоровлению, категории номера и питания.

Туры рассчитаны на два дня, неделю, а также есть курсы на 14 и 21 день. В короткие путевки входит комплекс процедур для укрепления здоровья, в туры от двух недель включено более разнообразное количество услуг, в том числе полноценное питание по системе «шведский стол».

Климат Краснодарского края позволяет наслаждаться прекрасной погодой даже в зимнее время, а многообразие ландшафтов предоставляет выбор мест для отдыха от предгорий до прибрежной морской зоны.

Программа охватывает здравницы от Анапы до Сочи, от Ейска до Горячего Ключа, а также Лабинского, Мостовского и других районов Краснодарского края.

Ежегодно санатории разрабатывают и внедряют новые программы, обновляют оборудование. Природные ресурсы края позволяют использовать для оздоровительных процедур грязи и минеральные воды местного происхождения.

Подробнее о предложениях программы можно узнать по телефону горячей линии минкурортов края – 8-800-200-60-90, а также на официальном сайте ведомства.