Лавров призвал не затягивать с возобновлением переговоров по Нагорному Карабаху

Лавров призвал не затягивать с возобновлением переговоров по Карабаху Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 12 октября, после переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Москве заявил, что Россия рассчитывает, что договоренности по Карабаху будут неукоснительного выполняться обеими сторонами.

«Мы рассчитываем, что принятые решения будут неукоснительно выполняться обеими сторонами», - сказал Лавров.

Также глава МИД РФ заявил, что затягивать с возобновлением политического переговорного процесса по урегулированию в Карабахе неправильно. Он отметил, что главы МИД России и Армении обменялись мнениями о том, как двигаться дальше, после трехсторонних консультаций.

Напомним, что 30-летний территориальный конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Обе страны перекрестно обвинили друг друга в возобновлении вооруженных действий в районе Нагорного Карабаха. Бои продолжались несколько недель. Неоднократно страны Минской ОБСЕ призывали враждующие стороны прекратить огонь. В итоге, по инициативе российской стороны, 9 октября в Москве прошла консультация с участием глав МИД Армении, Азербайджана и России, где третья сторона призвала остановить противостояние и договориться о перемирии. Согласно договоренности, 10 октября с 12:00 по местному времени ВС Армении и Азербайджана должны были прекратили огонь.