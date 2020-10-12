Врач рассказал, как справиться с паникой из-за коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала осени коронавирус вновь начал набирать обороты. Это не могло не сказаться и на психологическом состоянии людей. После некоторого затишья многие снова начали впадать в панику.

Врач-психотерапевт Александр Федорович дал несколько советов, как справиться с тревожностью. Во-первых, нельзя вступать в конфронтацию с самим собой.

- Основная проблема заключается в том, что есть некий внутренний диалог, который завершается какими-то аутоагрессивными переживаниями. Например, что все будет плохо, мы не справимся, все умрем и так далее. Зачастую эти панические настроения настолько глубоко входят внутрь человека, что он иначе мыслить уже не может, - объяснил психотерапевт в эфире радио "Комсомольская правда".

Также специалист посоветовал каждому индивидуально продумать некий план взаимодействия с окружающей средой.

- Например, есть очень много людей, которые категорически возражают против определенных средств самозащиты. Я считаю, что за каждым человеком должно быть право выбора, но есть механизмы, которые усугубляют этот самый стресс. Нас штрафуют, нас не обслуживают в магазине и так далее. И мы этот внутренний конфликт, стресс внешний начинаем эскалировать еще и еще, усугубляя ситуацию, - добавил врач.