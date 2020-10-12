Более 120 участников петушиных боев задержаны в Узбекистане за нарушение карантина

В Ташкентской области, были организованы петушиные бои с участием большого количества людей. Фото ЕРА/ТАСС

В пятницу, 9 октября, на лошадиной ферме, расположенной на территории махалли «Уртасарай» Уртачирчикского района Ташкентской области, были организованы петушиные бои с участием большого количества людей. В связи с нарушением действующих правил карантина на территории области, сотрудники органов внутренних дел задержали 124 человека за участие в мероприятии. Также уточняется, что петухи, которые были привезены для участия в боях, были изъяты в качестве вещдока.

«В 00:30 часов появилась информация, что на ферме были организованы азартные состязания — бои петухов, посмотреть на которые собралось большое количество людей», — отметили в пресс-службе ГУВД Ташкентской области.

Также выяснилось, что, на территории фермы работали незаконные торговые пункты, которые торговали продуктами питания, но не соответствовали санитарным нормам. По факту грубых нарушений составлены административные протоколы. Ведутся дополнительные опросы.