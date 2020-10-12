Правительство России вдвое снизит налог на электронные и аудиокниги

Электронная книга или привычная бумажная - выбор стоит за каждым. Главное - не забывать о чтении. Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство приняло решение снизить НДС на электронные и аудиокниги в 2 раза. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном заседании с вице-премьерами.

"Россия была и остается одной из самых читающих стран мира. Мы будем и дальше поддерживать интерес к чтению, особенно с учетом новых форматов, которые в этой сфере становятся все более популярными. Правительство приняло решение вдвое снизить налог на добавленную стоимость на электронные и аудиокниги", - отметил Мишустин.

Дополнительно уточняется, что льготная ставка в 10% будет распространяться на книги по образованию, науке, культуре. Это сделает издания более доступными для покупателей и поможет поддержать отрасль. Также Михаил Мишустин заявил о том, что в настоящее время читатели все чаще выбирают электронные и аудиоформаты, считая их более удобными.