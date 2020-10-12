Совет ЕС утвердил санкции против Александра Лукашенко

По данным внешнеполитической службы ЕС, около €30 млн. запланированно потратить на поддержание ситуации в Белоруссии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главами МИД ЕС на встрече в Люксембурге были согласованы санкции против президента страны Белоруссии Александра Лукашенко. Было отмечено, что они вступят в силу, если в республике ситуация не улучшится. Об этом сказано в заявлении распространенном в понедельник Советом ЕС.

«Совет ЕС объявляет о готовности ввести новые ограничительные меры против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация [в Белоруссии] не улучшится», - сказано в документе.

Однако сроки принятия окончательного решения по этому вопросу не уточняются.

Брюссель также намерен сократить двустороннее сотрудничество с центральными властями Белоруссии и предоставить финансовую поддержку протестному движению. В этот список войдут неправительственные организации и негосударственные СМИ, сообщает ТАСС.

Кроме того, Совет ЕС потребовал прекратить воздействие правоохранительных органов на граждан страны. А жертвы, так называемого полицейского насилия, получат поддержку.

По данным внешнеполитической службы ЕС, около €30 млн. запланировано потратить на поддержание стабильной ситуации в Белоруссии.

Напомним, что акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Страны ЕС отказались признать избранного в президенты Александра Лукашенко легитимным лидером.