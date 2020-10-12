Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: "Ситуация с COVID-19 тревожная, но контролируемая"

В больницах региона развернуто 1095 коек для пациентов с COVID-19. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Ленинградской области пока не планируется введение строгих карантинных ограничений по коронавирусу. По словам губернатора Александра Дрозденко, медицина региона справляется с ситуацией. За последние сутки в области даже наметился спад по заболевшим: по данным на 12 октября, COVID-19 диагностирован у 99 человек, 9 пациентов выздоровели. Всего с начала пандемии в Ленинградской области заболели 9244 человека.

- Ситуация несколько тревожная, но у нас все под контролем. Более того на сегодняшний день, если вы посмотрите, у нас количество занятых коек гораздо меньше, чем во время аналогичного пика в апреле. И даже несмотря на то, что в ближайшее время еще 1-2 района могут быть переведены в «красную» зону, других ограничений пока не планируется, - сообщил Александр Дрозденко.

В медицинских учреждениях Ленинградской области развернуто 1095 коек для пациентов с COVID-19. В стационарах сейчас лечатся 736 жителей региона. Из них 434 человека - с внебольничной пневмонией, еще 302 - с подтвержденной коронавирусной инфекцией. По словам Александра Дрозденко, важно, что за минувшую неделю число выздоровевших пациентов увеличилось почти на 50%. Количество выписавшихся их больниц выросло с 98 человек до 147.

- За последнее время мы увеличили масштабы тестирования на коронавирус и скорость подтверждения результатов тестов, - отметил губернатор. - Благодаря этому выявляется большее количество бессимптомных больных, которым оказывается своевременная помощь. Лечат у нас хорошо, поэтому и количество выздоровевших ленинградцев у нас растет.

Глава региона напомнил, что многое будет зависеть от сознательности ленинградцев. Ношение маски и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции строго обязательно. Пожилым людям рекомендуется посещать общественные места в специально отведенные для этого часы.

- Прошу всех строго следовать всем требованиям и предписаниям Роспотребнадзора. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, берегите себя и своих близких, своих детей и родителей, - посоветовал Александр Дрозденко.

Одновременно власти региона ужесточают контроль за соблюдением санитарных мер. С 12 октября по поручению губернатора начались тотальные проверки в магазинах, на предприятиях, организациях, в общественных местах. Предпринимателей и владельцев бизнеса, нарушающих противоэпидемиологические нормы, ждет крупный штраф либо временная приостановка деятельности.

Всего в России за минувшие сутки было выявлено 13 592 новых случаев COVID-19. Возглавляет список регионов - лидеров по числу вновь инфицированных Москва (4395 новых случая за сутки). На втором месте - Санкт-Петербург (538 новый случай), Московская область (440), далее идут Ростовская область (274) и Нижегородская область (271 случая).