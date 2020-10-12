ЦБ выпустил памятную монету в 25 рублей, посвященную медработникам

ЦБ выпустил новые 25 рублей. Фото: Пресс-служба Банка России

Банк России 12 октября сообщил, что выпускает памятные монеты из недрагоценных металлов «Работник транспортной сферы» серии «Человек труда» и «Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников». Об сказано в пресс-релизе ЦБ.

Монета номиналом 10 рублей «Работник транспортной сферы» выпущена тиражом 1 миллион экземпляров. На ней изображен сотрудник сферы на фоне различных видов транспорта, на рукаве его форменной рубашки - эмблема Министерства транспорта Российской Федерации.

Монета номиналом 25 рублей серии «Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников» выпущена тиражом 5 миллионов штук. На оборотной стороне монеты изображены два медицинских работника на фоне здания больницы и кареты скорой помощи.

Отмечено, что новые монеты будут являться законным средством наличного платежа на территории РФ.