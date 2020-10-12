Совет ЕФСР одобрил кредит для Белоруссии в размере 500 миллионов долларов

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, предоставленные средства позволят правительству Белоруссии обеспечить качественную медицинскую помощь и сбалансировать бюджетную политику. Фото: Тимур ХАНОВ

ЕСФР одобрил предоставление Белоруссии кредита на 500 миллионов долларов сроком до 10 лет. Как уточняет Минфин России, данные денежные средства будут потрачены на финансирование прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета. Также, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, предоставленные средства позволят правительству Белоруссии обеспечить качественную медицинскую помощь и сбалансировать бюджетную политику.

"Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора", - приводятся в сообщении пресс-службы Минфина слова Силуанова.

По данным российского ведомства, помимо средств ЕФСР Белоруссия получит кредит на $1 млрд от России. Он будет предоставлен двумя частями: первые $500 млн - в 2020 году и вторые $500 млн - в 2021 году.