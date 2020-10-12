В случае необходимости: в МВД Белоруссии допускают применение боевого оружия на протестах

В МВД заявили, что силовики не уйдут с улиц, пока в Белоруссии не возобновится порядок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в своем обращении заявил, что "МВД Белоруссии не уйдет с улиц и продолжит обеспечивать порядок, а «в случае необходимости» сотрудники внутренних войск будут применять спецсредства и боевое оружие".

Ранее он прокомментировал ситуацию в Минске и отметил, что наблюдается «затухание протестного движения» и по территории, и по массовости. Но при этом он отметил, что в то же демонстрации «стали организованными и крайне радикальными».

«Свидетельство тому – акции протеста в столице в минувшее воскресенье. Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки ножи и заточки, а уже к ночи – баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет», – заявил Геннадий Казакевич.

Напомним, что в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста, начавшиеся после выборов президента республики.