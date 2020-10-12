NYT заявила об опасности допуска Трампа к "ядерной кнопке" на время его лечения

Дональд Трамп принимал препараты, которые вызывают чувство эйфории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Препараты, которыми лечат от коронавируса президента США Дональда Трампа, способны отразиться на его психическом состоянии, а, соответственно, повысить риск принятия им неадекватного решения о применении ядерного оружия. Такое мнение выразила газета The New York Times, опубликовав статью об американском лидере.

Эксперты издания считают, что после заражения коронавирусом у Дональда Трампа повысилась склонность к непредсказуемым поступкам

Ранее врач Брайан Гарибальди сообщал, что президента лечат противовирусным препаратом «Ремдесивир», также американский лидер принимал дексаметазон — стероид, который может вызывать у человека чувство эйфории и ощущение неуязвимости. Издание считает, что именно по этой причине Трамп в последнее время активно пользуется Twitter и дает ежедневные интервью.

«Проблема заключается в том, что декс (дексаметазон. — Ред.) способен превратить человека в параноика или одержимого. Мы не знаем, сколько этого препарата ему дали. Если он посреди ночи отдаст приказ, а его никто не остановит, всё будет зависеть от готовности его военного помощника не передать приказ по назначению и от готовности конкретного дежурного в центре военного командования не принять приказ к исполнению», — заявил профессор Массачусетского технологического института Випин Наранг.

Такого же мнения придерживается и директор проекта информированности о ядерных вооружениях в Федерации американских ученых в Вашингтоне Ханс Кристенсен. Он подчеркнул, что «ядерной кнопки не должен касаться палец президента, принимающего лекарства».

Напомним, что 2 октября президент США сам заявил о том, что у него и супруги обнаружен коронавирус. Главу Белого дома госпитализировали. Врачи отметили, что следят за здоровьем Трампа и применяют лучшие препараты для его лечения.

11 октября президент США сообщил, что у него больше нет коронавируса, а к новой инфекции выработался иммунитет.