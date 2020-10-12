Покупатели без масок: в Москве могут закрыть торговый центр «Охотный ряд»

Была проведена проверка торгового центра. Фото: Департамент торговли и услуг

Торговый центр «Охотный ряд», который расположен вблизи Кремля, могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или приостановить работу на 90 суток. В магазине выявили нарушения мер профилактики коронавируса.

- Была проведена проверка торгового центра. Посетители не соблюдают перчаточно-масочный режим, а администрация не принимает достаточные меры по обеззараживанию воздуха, - рассказал Даниил Кобразов, специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве.

К тому же в торговом центре невозможно купить средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

- Были выявлены и некоторые замечания к осуществлению дезинфекционной деятельности, - сказал Даниил Кобразов.

Штрафуют и магазины, где также игнорируют масочно-перчаточный режим, не измеряют на входе температуру покупателям. Дела в суд отправили по нарушениям в спортивном магазине Adidas и "Летуаль" - покупатели осматривали кроссовки и косметику без перчаток.

- Магазины могут оштрафовать на суммы до 300 тысяч рублей, - рассказал Дмитрий Рогов, главный специалист ОАТИ Москвы.