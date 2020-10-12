Налог на отсутствие детей предложили ввести в России

Налог за отсутствие детей составит примерно 500 рублей в месяц. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правления организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая рассказала, что в организации предложили ввести для бездетных россиян налог на бездетность. Это будет касаться как женщин, так и мужчин в равной степени.

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По разработанной инициативе, сумма платежа составит примерно 500 рублей в месяц. Буцкая отметила, что такая плата будет установлена за возможность строить карьеру, путешествовать и получать образование.

Налог будет взыматься только с людей репродуктивного возраста. Те граждане России, кто по тем или иным причинам не может иметь детей, не обязаны выплачивать взнос. По словам Буцкой такая мера поможет в борьбе в России с низкой рождаемостью и миграцией.

Однако в Министерстве финансов ответили, что такой налог в ведомстве не рассматривается.