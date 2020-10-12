Минфин не рассматривает введение налога на бездетность

В Минфине заявили, что не рассматривают налог на бездетность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минфине оценили предложение председателя общественной организации "Совет матерей" Татьяны Буцкой о введении налога на бездетность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Данные предложения в Минфине России не рассматриваются", - передает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Ранее в понедельник, 12 октября, Татьяна Буцкая в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила о необходимости ввести в России налог на бездетность. Она рассказала, что сумма взноса может составить 500 рублей. Его будут платить люди, которые не хотят заводить ребенка, а вместо этого нацелены строить карьеру и путешествовать. Налогам будут облагаться только те граждане, которые находятся в репродуктивном возрасте. Те, кто по медицинским показаниям не могут иметь детей не обязаны платить налог, считает Татьяна Буцкая. По ее мнению данное предложение могло бы решить вопрос с эмиграцией и демографией в стране.