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Коронавирус в Москве, последние новости на 13 октября 2020 года: стадион "Спартака" решили не закрывать, свадьбы в масках

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Москве на 13 октября 2020 года
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Тушинский суд принял решение оштрафовать владельцев стадиона "Открытие Арена" на 300 тысяч рублей за нарушение масочного режима

Тушинский суд принял решение оштрафовать владельцев стадиона "Открытие Арена" на 300 тысяч рублей за нарушение масочного режима

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В столице растет количество заболевших коронавирусом. Последние данные - выявили 4395 новых случаев COVID-19. В московском оперативном штабе говорят, что за неделю цифры выросли на 40%.

- За последние сутки в Москве госпитализировали 917 пациентов с COVID-19. Плд аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы находится 275 человек, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

В основном болеют люди от 18 до 45 лет. Но в оперштабе напоминают о важности соблюдения домашнего режима москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Тушинский суд принял решение оштрафовать владельцев стадиона "Открытие Арена" на 300 тысяч рублей за нарушение масочного режима во время матча Спартак-Зенит, который прошел 3 октября. Хотя решение могло быть и жестче - прекращение работы стадиона до 90 дней. Но пока матчи продолжатся.

Штрафуют и магазины, где также игнорируют масочно-перчаточный режим, не измеряют на входе температуру покупателям. Дела в суд отправили по нарушениям в спортивном магазине Adidas и "Летуаль" - покупатели осматривали кроссовки и косметику без перчаток.

- Магазины могут оштрафовать на суммы до 300 тысяч рублей, - рассказал Дмитрий Рогов, главный специалист ОАТИ Москвы.

Проверку не прошел и торговый центр "Охотный ряд", где посетители ходили без масок и перчаток. Магазин теперь могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или приостановить работу на 90 суток.

Молодожены теперь обязаны надевать маски и перчатки на время регистрации их брака, а вот посетить столичные отделы ЗАГСа можно только по предварительной записи - такой новый режим приема граждан с 12 октября.

- Вылечились от коронавируса еще 1131 пациент. Всего в столице вылечились до 262 750 человек, - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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