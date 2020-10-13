Коронавирус в Москве, последние новости на 13 октября 2020 года: стадион "Спартака" решили не закрывать, свадьбы в масках

Тушинский суд принял решение оштрафовать владельцев стадиона "Открытие Арена" на 300 тысяч рублей за нарушение масочного режима Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В столице растет количество заболевших коронавирусом. Последние данные - выявили 4395 новых случаев COVID-19. В московском оперативном штабе говорят, что за неделю цифры выросли на 40%.

- За последние сутки в Москве госпитализировали 917 пациентов с COVID-19. Плд аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы находится 275 человек, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

В основном болеют люди от 18 до 45 лет. Но в оперштабе напоминают о важности соблюдения домашнего режима москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Тушинский суд принял решение оштрафовать владельцев стадиона "Открытие Арена" на 300 тысяч рублей за нарушение масочного режима во время матча Спартак-Зенит, который прошел 3 октября. Хотя решение могло быть и жестче - прекращение работы стадиона до 90 дней. Но пока матчи продолжатся.

Штрафуют и магазины, где также игнорируют масочно-перчаточный режим, не измеряют на входе температуру покупателям. Дела в суд отправили по нарушениям в спортивном магазине Adidas и "Летуаль" - покупатели осматривали кроссовки и косметику без перчаток.

- Магазины могут оштрафовать на суммы до 300 тысяч рублей, - рассказал Дмитрий Рогов, главный специалист ОАТИ Москвы.

Проверку не прошел и торговый центр "Охотный ряд", где посетители ходили без масок и перчаток. Магазин теперь могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или приостановить работу на 90 суток.

Молодожены теперь обязаны надевать маски и перчатки на время регистрации их брака, а вот посетить столичные отделы ЗАГСа можно только по предварительной записи - такой новый режим приема граждан с 12 октября.

- Вылечились от коронавируса еще 1131 пациент. Всего в столице вылечились до 262 750 человек, - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пандемия COVID-19 закончится к лету 2022 года. Но к прежней жизни мы уже не вернемся

О том, каковы шансы человечества победить коронавирус, в эфире “Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM) рассказал эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов (подробности)