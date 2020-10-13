Последние новости о загрязнении Тихого океана на Камчатке на 13 октября 2020: что происходит сейчас

Именно токсины погубили морских животных Фото: REUTERS

Гибель морских обитателей в Авачинском заливе на Камчатке могла быть вызвана «красным приливом». Такое заявление сделал вице-президент Российской академии наук (РАН) Андрей Адрианов и с ним согласны ученые из ДВФУ. Мы собрали последние новости о загрязнении Тихого океана на Камчатке на 13 октября 2020.

"Красным приливом" называют явление при котором цветут микроскопические водоросли – динофлагелляты.

- При интенсивном цветении водорослей уменьшается содержание кислорода в воде, а сами они вырабатывают токсины, которые становятся причиной описанных явлений, - сообщил Дмитрий Земцов, проректор ДВФУ.

Именно токсины погубили морских животных, считает Андрей Адрианов. Симптомы серфингистов, которые первыми сообщили о загрязнении океана, лишь подтверждают эту версию. Специалист заверил, что это "природное явление совсем не редкое" и оно "само сойдет на нет".

Напомним, первыми о загрязнении океана сообщили серферы с Камчатки. В социальных сетях они рассказали об изменении цвета воды и раздражении кожи после купания на Халактырском пляже. Сотрудники Минприроды взяли пробы воды, провели анализы и обнаружили превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза. Остальные показатели были в норме.

Накануне губернатор камчатского края Владимир Солодов сообщил об обнаружении ещё двух участков берега, где были найдены останки морских животных.

- Мы столкнулись с масштабным новым явлением, которое науке ещё предстоит осмыслить, — сообщил глава региона.

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