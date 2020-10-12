Эксперты спрогнозировали как изменятся цены на жилье, если льготную ипотеку продлят на 2021 год

Минфин предложил продлить льготную ипотеку на 2021 год. Фото: Анастасия Осипова

Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на 2021 год. Это позволит втрое увеличить объем выдаваемых в рамках инициативы кредитов — до 2,8 трлн рублей.

Аналитика рынка сходятся во мнении, что программа позволит увеличить спрос на жилье и улучшить жизненные условия россиян. При этом застройщики получат стабильную финансовую поддержку.

- За счет снижения ставки растет интерес к покупке квартир в новостройках. Также несколько снижается долговая нагрузка граждан, - предположил а беседе с RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Повышение спроса на ипотеку позитивно отразится на всей экономической системе, от увеличения бюджетных отчислений, до роста объемов производства бытовых товаров.

- Наша экономика нуждается в том, чтобы массовый потребитель получал поддержку в льготном режиме. В этом смысле предложение правильное, - прокомментировал ФАН руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Что касается цен на жилье, то по мнению вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, существенного роста не ожидается.

- В среднем цены на недвижимость выросли на 5—7%, а в некоторых регионах на 10-15%, но при продлении льготной ипотеки ажиотажный спрос исчезнет, жилищный вопрос будет решаться в спокойном режиме, а значит спрос несколько упадет, за ним и цены, - заключила Радченко.

Эксперт отметила, что россияне все чаще выбирают недвижимость, как самый надежный способ вложения средств. На фоне колебаний курсов валют инвестиции в квадратные метры пользуются большой популярностью.