Анна Кузнецова рассказала о самочувствии девочки, которую мать полгода держала в шкафу

Девочку из Карпинска перевели из реанимации в обычную палату. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщала журналистам о состоянии полугодовалой девочки из города Карпинска, которую мать шесть месяцев держала в шкафу. Она отметила, что ребенка перевели из реанимации в обычную палату.

«Сегодня из Екатеринбурга пришли хорошие новости. Полугодовалую девочку, которую держали в шкафу, из реанимации перевели в обычную палату», - написала Кузнецова в своем Facebook.

Она отметила, что ребенка в скором времени посетит региональный уполномоченный. А также предстоит решить множество вопросов по здоровью девочки и жизнеустройству.

Напомним, что жительница Урала более полугода держала в шкафу родную дочь. Измученного и голодного ребенка нашли подруги женщины, которые пришли к ней в гости. Они забрали малыша и сообщили о случившемся в полицию.

Оказалось, что в апреле женщина родила дочь, но документы на него так и не оформила, а также никому об этом не сообщила.

При проверке дома сотрудники полиции не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены. Сотрудника было возбуждено уголовное дело по статье истязание несовершеннолетнего, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию.

После того, как девочку обнаружили было принято решение отправить ее 9 октября спецбортом в больницу Екатеринбурга, где медики диагностировали дистрофию третьей степени.