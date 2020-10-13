Коронавирус в мире, последние новости на 13 октября 2020 года: Число заразившихся приближается к 38 миллионам

«КП» – о последних новостях о коронавирусе в мире на 13 октября 2020 года Фото: REUTERS

Коронавирус в мире, последние новости на 13 октября 2020 года. Число заразившихся COVID-19 во всем мире приближается к 38 миллионам. По данным сайта Worldometers, число инфицированных в 216 странах на данный момент составляет 37 965 364 человека. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 1 084 039 больных, выздоровели 28,5 миллиона заразившихся.

На первом месте по числу случаев заболевания – Соединенные Штаты, где с начала пандемии коронавирусом заразились 8 010 811 человек, из них 219,8 тысячи умерли, свыше пяти миллионов излечились. За США следует Индия, где зафиксировано 7 172 559 случаев заражения, на третьем месте Бразилия (5 096 209 инфицированных).

Россия занимает четвертое место в мире. По данным сайта Стопкоронавирус.ру, с начала вспышки COVID-19 в нашей стране на сегодняшний день выявлено 1 312 310 случаев заражения, скончались 22 722 человека. Полностью выздоровели 1 024 235 заболевших россиян.

Врач-психотерапевт Александр Федорович в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) дал несколько советов, как справиться с тревожностью из-за коронавируса. А главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев назвал предполагаемые сроки окончания вспышки заболевания в нашей стране.

Тем временем группа ученых из департамента физики Индийского технологического института пришли к выводу, что в черном перце содержится вещество, которое способно частично блокировать действие COVID-19. Открытие коллег оценили российские специалисты.

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