Антибиотик на основе яда осы создали ученые

Американские и бразильские ученые получили из яда азиатской осы токсичный белок, убивающий бактерии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые Америки и Бразилии получили из яда азиатской осы токсичный белок, убивающий бактерии. В ходе исследовательских работ специалисты установили, что он невосприимчив к известным антибиотикам. Ученые путем генетической модификации сделали его безопасным для людей. Результаты исследований были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты отметили, что многие виды болезнетворных бактерий выработали устойчивость к существующим лекарственным препаратам. Именно поэтому специалисты научных центров разных стран мира все время в поисках новых антибактериальных средств.

Биологи из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета обнаружили, что ключевой ингредиент яда азиатской осы Vespula lewisii — пептид мастопаран-L, или mast-L — разрушает бактериальную мембрану, что приводит к гибели опасных патогенов.

Этот белок полностью безопасен для человека в небольших дозах, но при этом имеет достаточную дозу токсинов. Он разрушает эритроциты и вызывает аллергическую воспалительную реакцию, которая у восприимчивых людей может вызвать анафилактический шок, а в некоторых ситуациях и привести к летальному исходу.

Ученые усилили антибактериальные свойства мастопарана-L и сделали его безопасным для человека. Использую цифровую обработку специалисты выявили так называемый пентапептидный мотив, связанный с сильной активностью против бактерий. После этого они заменили участок на одном конце mast-L.

Опыты на грызунах показали, что mast-МО может защитить животных от смертельных бактериальных инфекций. В их число входит кишечная палочка и золотистый стафилококк.