Минздрав обязал прививать от гриппа рожениц и детей с шести месяцев

Минздрав расширил список лиц, которым необходима прививка от гриппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минздрав опубликовал новый указ, согласно которому в список лиц нуждающихся в обязательной прививке от гриппа внесены корректировки.

Изменения внесены в приложение №1 к приказу Минздрава РФ от 21 марта 2014 года "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям".

В новом списке обязательная прививка от гриппа рекомендована работникам сферы предоставления услуг, вахтовикам, представителям правоохранительных органов и сотрудникам таможни, а также сотрудникам соцобслуживания и многофункциональных центров, госслужащим, а также призывникам, беременным и учащимся.

"Гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением", - говорится в новом приложении к приказу.

Ранее министр Здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что государство выделило более четырех миллиардов рублей для проведения массовой вакцинации населения от сезонного вируса гриппа. Он отметил, что это необходимая мера связана с распространением коронавируса в стране. Специалисты не могут точно определить, как поведет себя COVID-19 на фоне сезонного гриппа. Именно поэтому министр советовал гражданам сделать прививку от гриппа.