Вакцину от коронавируса «Спутник V» в России запустят в широкое применение к началу ноября

40 тысяч добровольцев получат прививку вакцины "Спутник V" к концу января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К российской вакцине от коронавируса «Спутник V» проявили интерес более полусотни разных государств, а в нашей стране разработанный центром имени Гамалеи препарат против COVID-19 могут начать широко применять уже к началу ноября. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Уже более 50 стран показали свою заинтересованность. У нас есть очень много заявок от ведущих стран, и также для многих стран очень важно проведение клинических испытаний, в том числе на их гражданах», - сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению главы РФПИ, вакцина «Спутник V» в широкое применение в России будет запущена уже «в конце октября – в начале ноября».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что все 40 тысяч добровольцев, которые принимают участие в пострегистрационных исследованиях вакцины «Спутник V», получат прививку к концу января нового 2021 года.

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