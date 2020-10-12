Зараженных коронавирусом в сборной России по футболу не выявлено

Очередное тестирование не выявило заражение коронавирусом в сборной России по футболу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 12 октября, все члены сборной России по футболу снова сдали тесты на коронавирус, инфицированных не выявлено. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

«По итогам сегодняшнего тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций, все результаты отрицательные», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что 24 футболиста на базе сборной в Новогорске продолжают подготовку к матчу четвертого тура Лиги наций, который должен состояться 14 октября. Наша команда встретится со сборной Венгрии на «ВТБ-Арене» в Москве, матч начнется в 21:45 (мск), передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru,за сутки до контрольной игры сборной России против Швеции выяснилось, что у двух футболистов нашей команды подозрительные тесты на коронавирус. Защитник Георгий Джикия и вратарь Маринато Гильерме не участвовали в матче и сдали повторные анализы. Позже инфекцию заподозрили еще у одного игрока – Марио Фернандеса.