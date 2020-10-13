Facebook будет удалять все сообщения с отрицанием Холокоста

Facebook запретил отрицать Холокост и искажать факты о нем Фото: REUTERS

Американская компания Facebook объявила, что теперь в своей одноименной социальной сети будет удалять любые публикации, в которых содержится отрицание Холокоста или искаженная информация о нем.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Facebook по политике в отношении контента Моники Бикерт. Отмечается, что с конца текущего года всех пользователей, которые будут искать в соцсети «термины, связанные с Холокостом или его отрицанием», платформа начнет перенаправлять «на достоверную информацию».

Такое решение администрация компании приняла из-за «документально подтвержденного роста антисемитизма во всем мире» и «вызывающей тревогу неосведомленности о Холокосте, особенно среди молодежи».

Дело в том, что недавний опрос взрослых американцев показал, что почти четверть респондентов считают Холокост мифом или преувеличением. В опросе принимали участие граждане США в возрасте от 18 до 39 лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Facebook блокирует публикации расистского и экстремистского содержания, помечает как «опасные» ложные сообщения о коронавирусе и связанной с новой инфекцией «теорией заговора», а также удаляет рекламу компаний, которые пытаются использовать тему пандемии COVID-19 в собственных целях.