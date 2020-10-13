Скончался протоиерей Димитрий Арзуманов. Фото: Храм Святого праведного Иоанна Кронштадтского

В ночь на вторник, 13 октября, стало известно, что умер протоиерей Димитрий Арзуманов – настоятель московского храма Иоанна Кронштадтского в Жулебино.

«Отошёл ко Господу настоятель нашего храма протоиерей Димитрий Арзуманов. Вечная память. Информацию о дате и времени отпевания сообщим позже. Просим ваших молитв», - говорится в сообщении на странице храма в соцсети «ВКонтакте».

По данным Рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, причиной смерти протоиерея Димитрия Арзуманова стали осложнения, вызванные заболеванием COVID-19. Настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебино скончался на 57-м году жизни.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 21 апреля из-за коронавируса на 49-м году жизни умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Москвы.