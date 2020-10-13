В ВОЗ раскритиковали идею «коллективного иммунитета» от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: REUTERS

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус раскритиковал идею борьбы с пандемией коронавируса с помощью формирования «коллективного иммунитета». Выступая на брифинге в Женеве, глава ВОЗ предостерег власти различных стран от такого метода, назвав его неэтичным.

«Никогда в истории общественного здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку инфекции, не говоря уже о пандемии. Это проблематично в научном и этическом плане», - заявил Тедрос Гебрейесус.

При этом глава ВОЗ подчеркнул, что об иммунитете к коронавирусу исследователям пока слишком мало известно, чтобы делать выводы о том, возможен ли вообще коллективный иммунитет от заболевания COVID-19, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов пояснил, что для коллективного иммунитета требуется наличие антител у 67-70 процентов населения страны.