Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в нормальных отношениях с Россией

Несмотря на ситуацию с мнимым «отравлением» российского блогера Алексея Навального, Берлин заинтересован в хороших или «хотя бы разумных» отношениях с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, «как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии», и поэтому не влияет на «принципиальную заинтересованность» немецких властей «в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией».

«Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении», - пояснил Хайко Маас в беседе с РИА Новости.

Глава МИД ФРГ добавил, что Германия за долгие годы приложила «немало усилий» ради поддержания отношений с Россией.

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