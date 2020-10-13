J&J приостановила испытания вакцины от коронавируса из-за «необъяснимой болезни» участника

Американская компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания Johnson & Johnson (J&J) объявила, что на некоторое время приостанавливает испытания своей вакцины от коронавируса. Как говорится в опубликованном на сайте корпорации заявлении, руководство J&J приняло такое решение из-за «необъяснимой болезни» одного из участников исследований.

В заявлении отмечается, что «для Johnson & Johnson нет большего приоритета, чем безопасность и благополучие людей», которых компания «обслуживает каждый день по всему миру». Сообщается, что из-за «необъяснимой болезни» добровольца приостановлена вакцинация разрабатываемым препаратом против COVID-19 во всех клинических испытаниях, включая и третью фазу тестирования.

Состояние заболевшего участника исследований изучают и оценивают специалисты Независимого комитетом по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB), а также врачи J&J.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в компании заявляли, что их вакцина против коронавирусной инфекции вызвала ожидаемую иммунную реакцию у большинства получивших прививку добровольцев.